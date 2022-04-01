Донецк, , 07:46 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 7:00 с украинских позиций в Красногоровке по Кировскому району Донецка выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, в 7:10 из Новомихайловки по Петровскому району — десять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории ДНР за последние недели в республике погибли 70 мирных жителей.