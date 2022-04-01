Чебоксары, , 07:43 — REGNUM Первый вытрезвитель в Чувашии после ликвидации данных учреждений появится в Чебоксарах. Его планируется открыть в 2023 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

В регионе сформировали «дорожную карту» по созданию специализированного учреждения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Также разработан соответствующий законопроект, который проходит процедуру общественного обсуждения и согласования. Ожидается, что его внесут на рассмотрение на ближайшей сессии Госсовета Чувашии.

Власти отмечают, что первое спецучреждение должно быть открыто в Чебоксарах не позднее 1 квартала 2023 года. В настоящее время идёт поиск подходящего помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей. Доставлять пьяных лиц будет полиция, причём не только с улиц, но и из квартир, если «есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан». Ранее в Госдуме полагали, что стоимость «ночи» в вытрезвителе обойдётся в 1,5 тыс. рублей.Подробнее: В России утверждён порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители

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