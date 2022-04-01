Биробиджан, , 07:47 — REGNUM Власти Биробиджана намерены проработать ситуацию с завышением цен производителей продуктов питания из других регионов при поставке товаров. Соответствующая информация поступила от предпринимателей столицы Еврейской АО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в мэрии города.

Гречка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Бизнесмены констатировали, что с трудом сдерживают цены в условиях удорожания оптовых партий продуктов питания. Они также обратили внимание на то, что ситуацию с ценами обостряет ажиотаж вокруг некоторых позиций — сахара, муки, гречневой крупы и других.

«Обращаю ваше внимание, что в ряде крупных сетевых магазинов наметилась тенденция по отпуску определённого объёма товаров в одни руки. Законодательством не предусмотрено введение таких правил торговли, а значит, это недопустимо и способствует созданию ажиотажного спроса на отдельные группы товаров», — обратился к предпринимателям мэр Биробиджана Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в четыре раза выросли цены на запасные части для сельскохозяйственной техники. Такое повышение стоимости глава региона Ростислав Гольдштейн назвал мародёрством.