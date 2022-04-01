Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Организаторы выставки достижений в индустрии видеоигр Electronic Entertainment Expo (E3) объявили, что решили не проводить мероприятие в 2022 году. Об этом 1 апреля сообщает журнал PC Gamer.

E3expo.com E3 2019

Таким образом, E3 не будет проводиться уже второй год подряд за более чем 25 лет. При этом организаторы выставки заявили, что планируют провести её в 2023 году в Лос-Анджелесе в обновлённом формате, в рамках которого кроме офлайн-выставки будет проведено и онлайн-мероприятие.

Напомним, самая первая выставка Electronic Entertainment Expo прошла 11 мая 1995 года, в качестве её организатора выступает Entertainment Software Association. В 2020 году мероприятие было отменено впервые из-за эпидемии коронавируса.