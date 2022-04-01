Выставка видеоигр E3 не состоится в 2022 году
Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Организаторы выставки достижений в индустрии видеоигр Electronic Entertainment Expo (E3) объявили, что решили не проводить мероприятие в 2022 году. Об этом 1 апреля сообщает журнал PC Gamer.
Таким образом, E3 не будет проводиться уже второй год подряд за более чем 25 лет. При этом организаторы выставки заявили, что планируют провести её в 2023 году в Лос-Анджелесе в обновлённом формате, в рамках которого кроме офлайн-выставки будет проведено и онлайн-мероприятие.
Напомним, самая первая выставка Electronic Entertainment Expo прошла 11 мая 1995 года, в качестве её организатора выступает Entertainment Software Association. В 2020 году мероприятие было отменено впервые из-за эпидемии коронавируса.