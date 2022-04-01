Москва, 1 апреля 2022, 07:31 — REGNUM На участие в конкурсе по выбору реставратора для одного из зданий государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина была подана всего одна заявка. Контракт планируется заключить по максимальной цене — более 672,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Театральный музей им А. А. Бахрушина
Театральный музей им А. А. Бахрушина
(сс) SergeyStepykin

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — уточняется в карточке тендера.

Данные компании-победителя в протоколе не приводятся.

Напомним, по условиям контракта работы по реставрации здания должны пройти в течение 26 месяцев. Аванс по контракту составит 30% от стоимости. Здание, в котором планируются масштабные работы, является объектом культурного наследия с 1974 года. Оно построено в 1894 году. При этом благоустроительные работы разработаны для всех зданий, что стоят на одной территории.

Заказчиком выступает сам музей.

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