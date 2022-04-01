Москва, , 07:31 — REGNUM На участие в конкурсе по выбору реставратора для одного из зданий государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина была подана всего одна заявка. Контракт планируется заключить по максимальной цене — более 672,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Театральный музей им А. А. Бахрушина (сс) SergeyStepykin

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — уточняется в карточке тендера.

Данные компании-победителя в протоколе не приводятся.

Напомним, по условиям контракта работы по реставрации здания должны пройти в течение 26 месяцев. Аванс по контракту составит 30% от стоимости. Здание, в котором планируются масштабные работы, является объектом культурного наследия с 1974 года. Оно построено в 1894 году. При этом благоустроительные работы разработаны для всех зданий, что стоят на одной территории.

Заказчиком выступает сам музей.

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