Хабаровск, 1 апреля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края и крупные промышленные предприятия продолжат реализовывать нацпроект «Производительность труда», но несколько в другом контексте. В условиях санкционного давления на российскую экономику уже ощущается дополнительная нагрузка, потому что неизбежно происходят сбои в цепочках поставок, комплектующих, оборудования, в транспортировке готовой продукции. И проект становится востребован вдвойне, так как позволяет выявить и запустить скрытые резервы, заявили в министерстве экономического развития региона, где прошла встреча представителей экономического блока регионального правительства с руководством предприятий.

Khabkrai.ru Здание правительства Хабаровского края

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В число участников нацпроекта входят Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, «Амурсталь», «Дальэнергомаш», племенной птицеводческий завод «Хабаровский», компании «Мир Упаковки», «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», «Региоснаб», «КЛС-Рейл», Хабаровский речной порт, Международный аэропорт Хабаровск и другие. Все они, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают бесперебойно работать, выпускают продукцию и оказывают услуги. Однако перед каждым таким предприятием встает вопрос максимально возможной оптимизации производственных процессов. Это и будет достигаться через нацпроект.

«Сейчас, когда недоступно новое оборудование, на первый план выходят технологии бережливого производства. Предстоит совершенствовать технологические процессы и выкраивать дополнительные резервы, которые можно загружать другими заказами. У нас заказов стало больше, так как потребители столкнулись с невозможностью купить импортное оборудование. Пошёл вал запросов на компрессорное оборудование взамен импортного. Работы будет очень много в ближайшее время и поэтому жизненно необходимо искать дополнительные внутренние мощности. Нацпроект «Производительность труда» получит новый смысл в условиях нарастающих экономических санкций Запада. Он поможет раскрыть внутренние резервы, сконцентрироваться на решении возникающих проблем», — выразил своё мнение главный инженер АО «Дальэнергомаш» Вячеслав Кондратюк.

В рамках нацпроекта на предприятиях внедряются инструменты бережливого производства, проект постепенно охватит 59 организаций Хабаровского края. В помощь участникам по поручению губернатора Михаила Дегтярева уже создан Региональный центр компетенций.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Производительность труда» демонстрирует достойные результаты. За все четыре года его реализации в работу вовлечены более трех тысяч предприятий из более 70 регионов России.