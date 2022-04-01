Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области оказывается помощь гражданам, прибывшим из регионов Донбасса и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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В настоящее время в восьми пунктах временного размещения в Ульяновске, Димитровграде и Ульяновском районе проживают 498 человек, которые приехали в регион 29 марта. Глава областного министерства демографической политики и социального благополучия Анна Тверскова отмечает, что в основном это жители Мариуполя — 241 женщина и 103 ребёнка.

«В первый день приезда 14 человек приняли решение уехать в другие регионы к своим близким и родственникам», — сказала министр.

Власти отмечают, что во всех пунктах временного размещения ежедневно дежурят врачи, работают соцработники, психологи, привлечены добровольцы. Проработан вопрос об оказании материальной помощи и открытии банковских карт.

Кроме того, в Ульяновске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины. По словам Анны Тверсковой, беженцам нужны, в первую очередь, верхняя одежда, обувь, средства гигиены, одноразовые пелёнки и детские памперсы.

Напомним, что 1 марта из Ульяновской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики направлена первая партия гуманитарной помощи. Автоколонна состояла из семи фур по 20 тонн каждая.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Ульяновскую область дважды прибывали составы с эвакуированными гражданами ДНР и ЛНР. 29 марта в регионе разместили более 500 беженцев, большинство из них — женщины, дети, старики, инвалиды. Ранее область приняла около 700 эвакуированных граждан Донбасса, в том числе более 300 детей.

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