Чернушинский район, Пермский край, , 07:26 — REGNUM В Чернушинском районе Пермского края в трех детских садах выявлена угроза жизни и здоровью воспитанников. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Сосульки

Ведомство сделало такой вывод после проверки соблюдения образовательными организациями требований законодательства о безопасности несовершеннолетних при зимнем содержании и эксплуатации зданий и сооружений. На кровлях зданий детских садов скопился снег, наледь, а на краю крыш образовались опасные сосульки.

«Данные обстоятельства создают угрозу безопасности жизни и здоровью несовершеннолетних, обучающихся в данных детских садах», — сказали в прокуратуре.

В адрес заведующих образовательных организаций внесены представления. К дисциплинарной ответственности привлечены три должных лица. В настоящее время нарушения устранили.