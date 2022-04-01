Тюмень, , 07:22 — REGNUM В Тюмени из трёх пострадавших при отравлении газом продолжает оставаться в тяжёлом состоянии 9-летний ребёнок. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Дым Fizportal.ru

«Состояние женщины и младшего ребёнка удовлетворительное, старший ребенок находится в тяжелом состоянии», — пояснили в региональном депздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 31 марта семья из пяти человек отравилась газом в частном доме. Погиб отец семейства и 11-летний ребёнок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени газом насмерть отравились мужчина и ребёнок