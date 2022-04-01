Тюмень, 1 апреля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Тюмени из трёх пострадавших при отравлении газом продолжает оставаться в тяжёлом состоянии 9-летний ребёнок. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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«Состояние женщины и младшего ребёнка удовлетворительное, старший ребенок находится в тяжелом состоянии», — пояснили в региональном депздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 31 марта семья из пяти человек отравилась газом в частном доме. Погиб отец семейства и 11-летний ребёнок.