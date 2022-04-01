Сеул, , 07:19 — REGNUM Международный механизм COVAX пока отменил квоту на предоставление вакцин от коронавируса КНДР и перенаправил зарезервированные для Пхеньяна дозы другим странам. Об этом со ссылкой на представителя Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) 1 апреля сообщает агентство Yonhap.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

GAVI «На данный момент в COVAX нет выделенной квоты для КНДР. Вакцины были распределены между другими странами, чтобы препаратами смогли воспользоваться вовремя».

В агентстве полагают, что решение перенаправить зарезервированные для Северной Кореи вакцины другим странам, скорее всего, вызвано отсутствием активности со стороны Пхеньяна. Тем не менее в GAVI не исключают возможности поставок в КНДР вакцин от COVID-19 в будущем.

GAVI «Мы предложим КНДР вакцины в последующих раундах распределения, если страна пожелает включить вакцинацию в свою кампанию по борьбе с пандемией».

Напомним, власти КНДР заявляют, что до настоящего времени в стране не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Ташкент по программе COVAX доставили 2,1 млн доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna.

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