Биробиджан, 1 апреля 2022, 07:31 — REGNUM Стало известно об ещё одном погибшем жителе Еврейской АО в ходе спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Погиб старший мичман Алексей Бармин, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства региона Илья Семёнов.
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Военнослужащий родился в селе Екатерино-Никольское Октябрьского района ЕАО, служил во Владивостоке. Алексей Бармин ушёл из жизни, выполняя задачи по обеспечению безопасности России, подчеркнул вице-премьер региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пяти погибших в ходе спецоперации жителях ЕАО.