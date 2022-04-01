Биробиджан, 1 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Стало известно об ещё одном погибшем жителе Еврейской АО в ходе спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Погиб старший мичман Алексей Бармин, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства региона Илья Семёнов.

Sammedan Свеча

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Военнослужащий родился в селе Екатерино-Никольское Октябрьского района ЕАО, служил во Владивостоке. Алексей Бармин ушёл из жизни, выполняя задачи по обеспечению безопасности России, подчеркнул вице-премьер региона.

«Выражаю соболезнования родным и близким, вся Еврейская автономная область скорбит вместе с вами. Алексей Александрович посмертно награжден Орденом Мужества. Вечная память герою!» — написал Илья Семёнов.

Телеграм-канал заместителя председателя правительства ЕАО Ильи Семёнова В ходе спецоперации в защиту Донбасса погиб старший мичман Алексей Бармин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пяти погибших в ходе спецоперации жителях ЕАО.