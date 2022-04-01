1 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

США, озаботившись потенциальным дефицитом химической продукции, решили отменить санкции в отношении минеральных удобрений из России. Это вызвало бурную реакцию в соцсети

Наталья Хомутова, , 08:43 — REGNUM США сняли ранее введенные санкции на российские минеральные удобрения, испугавшись дефицита. Эту продукцию решено приравнять к товарам первой необходимости, наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, чтобы не допустить включения их в санкционный список.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В соцсетях оперативно подхватили тему для обсуждения. Пользователи интернета активно предлагают продавать удобрения только за рубли и по специальной цене или взять длительную паузу и отказать в продаже. Комментаторы недоумевают относительно поведения Америки и сравнивают его с детским.

«Как дети, вот тут у нас буду санкции, но вот тут исключение есть, на это не будет санкций. Звучит как — я вот ни с кем не играю, кроме Маши, ещё вот Пети и Вовы, и вообще, я передумал, скоро со всеми буду играть!» — считает пользователи паблика в соцсети «ВКонтакте».

»Zлятся Байден и Госдеп, что от санкций толку нет. Путин их не принимает, бумерангом возвращает: доллар к черту посылает!» — отметила Людмила Л.

«Продавать за рубли, и немалые! За их санкции. Пусть думают, что делают», — сказал Слава Г.

«Что и требовалось доказать. Совершили ошибку и теперь переобуваются на ходу», — прокомментировал отмену санкции США Илья Н.

Джо Байден (сс) The White House

«Уже кушать захотели! А затем — в тепло», — оставила комментарий Ольга Р.

«Поздно! Их бал закончился», — сделала вывод Лариса А.

«Пусть весь список санкций снимают. Оптом!», — требует Денис У.

«Санкции обязаны снять только всё оптом! Выборочно ковыряться не позволим!» — вторит другой подписчик паблика.

«Но ведь раньше-то жили без них?! Да, пусть не было импорта. Но все были одеты! Не было иномарок, ездили на отечественных. Много чего не было, но обходились! Сейчас Россия более продвинутая страна! И она способна, пусть не сразу, наладить производство всего необходимого. Хватит уже от всех зависеть! Пусть они зависят от нас!», — отметила Наталья Л.