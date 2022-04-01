Канберра, 1 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Пилот и четверо пассажиров погибли при крушении вертолёта на южном побережье Австралии. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба полиции австралийского штата Виктория.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Вертолёт с четырьмя туристами на борту пропал во время полёта недалеко от горы Разочарования на территории штата Виктория. Место катастрофы было обнаружено через несколько часов после начала поисков. Доступ к месту происшествия был затруднён из-за падения вертолёта в густые заросли.

Авиаподразделение полиции штата обнаружило обломки воздушного судна и тела пятерых погибших в районе Блэрс-хат, на территории национального парка «Гора Разочарования» в 70 км севернее Мельбурна. Отмечается, что все пассажиры вертолёта были туристами, которые направлялись из Мельбурна в туристический центр города Улапна, расположенный в 260 км на север от Мельбурна.

Среди погибших в авиакатастрофе четверо мужчин в возрасте 32,59, 70 и 73 лет и женщина 50 лет. В Австралийском бюро безопасности на транспорте начали проведение проверки обстоятельств и причин крушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении вертолёта с пятью людьми на борту в австралийском штате Виктория.