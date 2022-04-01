Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 1 апреля начинает работать горячая линия для записи в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Появление горячей линии позволит не только записать ребенка в школу, но и сообщить о возможных нарушениях при приеме заявлений.

На пресс-конференции прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова отметила, что за подделку и использование подложных документов для записи в школу предусмотрена уголовная ответственность. В 2019 году на этом основании возбудили восемь уголовных дел, в 2020 и 2021 году — по пять уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приемная компания в Свердловской области стартует сегодня, 1 апреля. Принимать заявки для записи ребенка в первый класс будут до 30 июня. Двери для первоклассников откроют 1042 школы региона.