Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга осудили за незаконное совершение валютных операций. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Следствие установило, что в 2016 году директор одной из фирм создал преступную организацию, одним из участников которой стал обвиняемый. Группа свердловчан совершала валютные операции под видом реализации и транспортировки трубной продукции металлопроката. Уральцы переводили денежные средства на банковские счета юридических лиц иностранных государств. При этом агенту валютного контроля были предоставлены заведомо ложные документы об основаниях и целях переводов. В общей сложности злоумышленникам удалось перечислить за границу 2,8 млрд рублей.

Октябрьский районный суд приговорил уральца к двум годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Организатора преступной организации разыскивают. В отношении других соучастников ранее постановлены обвинительные приговоры.