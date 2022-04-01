Владивосток, 1 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Приморье в последних числах марта подрядчик приступил к ремонту подъезда к станции Угольной от трассы Хабаровск — Владивосток с 5 по 8 км — объект включён в нацпроект «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Специалисты ведут подготовительные работы, расчищают кюветы вдоль дороги и готовятся к снятию старого слоя асфальта с помощью фрезы.

«Как только позволила погода, сразу начали работы. В настоящее время выполняем подготовительные работы, установили предупреждающие знаки. Всего на этом участке нам предстоит капитально отремонтировать три километра полотна. Заготовлены стройматериалы, техника, необходимые для того, чтобы в срок и качественно сдать все объекты», — рассказал представитель подрядной организации Иван Зайченко.

В течение недели дорожники зайдут ещё на один объект, включенный в нацпроект — улицу Нейбута. Здесь предстоит комплексно отремонтировать участок от пересечения улицы Нейбута с улицей Адмирала Юмашева до остановки общественного транспорта «Демидюк».

"Люди понимают, что муниципалитетам не под силу содержать дороги. Участие в нацпроекте позволяет улучшать дорожную инфраструктуру, обеспечивает безопасность движения автотранспорта и комфорт для пешеходов и автомобилистов. Хорошо, что обращают внимание не только на главные магистрали, но и на второстепенные улицы и дороги, в том числе и в частном секторе», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Одна из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» — к 2024 году увеличить долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50%. Так в этом году в Приморье отремонтируют более 100 км трасс.