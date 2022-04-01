Куала-Лумпур, , 07:06 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 18 560 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 201 919. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 44 пациента с коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 34 983 человека.

В настоящее время в королевстве числится 206 854 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 267 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 164 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к апрелю ревакцинацию в Малайзии прошли 48,4% жителей.