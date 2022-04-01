Нижний Новгород, 1 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Предприниматель из Нижнего Новгорода встретился с беженцами из ДНР и обсудил с ними вопросы трудоустройства в сфере общепита. Об этом сообщили нижегородские СМИ 31 марта.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

По данным издания NewsNN, глава Федерации рестораторов и отельеров региона Александр Котюсов «готов предоставить беженцам работу».

«Решил сам с беженцами поговорить, рассказать об отрасли общественного питания. Вдруг среди них есть повара?! Готовы их брать. Хорошая работа, нормальная зарплата, питание служебное, развоз. Может, еще какую-то работу предложим. Мне кажется, что всем только польза от такого сотрудничества. Что хорошо — люди реально хотят и готовы работать», — цитирует ресторатора нижегородское издание.

Однако, по словам Котюсова, при трудоустройстве беженцев возникает несколько проблем: трудности с оформлением документов — паспортов и медицинских книжек. Ресторатор предложил центрам занятости помочь переселенцам из ДНР оформить необходимые документы.

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