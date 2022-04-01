Белогорск, Амурская область, 1 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Осуждённый дважды сбегал из мест лишения свободы в Белогорске Амурской области. Его приговорили к отбыванию 5 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Vincepal Побег

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Первый раз мужчина сбежал ночью из колонии-поселения, чтобы помириться со своей знакомой после ссоры. Повторный побег он совершил потому, что захотел съездить домой, в город Зея.

Теперь амурчанин будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Приговор ему вынесен по статье 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы). Решение осуждённый пытался опротестовать, но оно осталось неизменным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области из колонии-поселения в июле 2021 года сбежали двое осуждённых.