Сантьяго-де-Компостела, Испания, 1 апреля 2022, 07:04 — REGNUM Официальный представитель испанской «Народной партии» (Partido Popular) в Конгрессе депутатов Кука Гамарра станет новым генеральным секретарем партии. Об этом пишет агентство EFE.
Соответствующее предложение выдвинул Альберто Нуньес Фейхоо, которой может стать новым лидером правых уже в ближайшие дни. Теперь назначение Гамарры должно быть одобрено Национальным исполнительным комитетом.
В своём сообщении в Twitter Фейхоо отметил, что Гамарра имеет большой опыт работы в регионах и в Конгрессе депутатов, и поэтому он просит ее взять на себя новую должность.