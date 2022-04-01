Сантьяго-де-Компостела, Испания, 1 апреля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Официальный представитель испанской «Народной партии» (Partido Popular) в Конгрессе депутатов Кука Гамарра станет новым генеральным секретарем партии. Об этом пишет агентство EFE.

Ppdegalicia.com Альберто Нуньес Фейхоо

Соответствующее предложение выдвинул Альберто Нуньес Фейхоо, которой может стать новым лидером правых уже в ближайшие дни. Теперь назначение Гамарры должно быть одобрено Национальным исполнительным комитетом.

В своём сообщении в Twitter Фейхоо отметил, что Гамарра имеет большой опыт работы в регионах и в Конгрессе депутатов, и поэтому он просит ее взять на себя новую должность.