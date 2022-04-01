Нижний Новгород, 1 апреля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды поможет разработать мастер-план туристической части Нижнего Новгорода. Соответствующее соглашение подписали мэр Юрий Шалабаев и директор АНО «АСИРИС» Дмитрий Ивагин.

Andrey Mindryukov Нижний Новгород

Власти города договорились с руководством агентства о сотрудничестве в сфере сохранения, восстановления и новой интеграции исторически ценных зданий столицы Приволжья в современную городскую застройку.

В ходе встречи глава муниципалитета заявил, что в планах этого года разработка концепции развития квартала в районе улицы Грузинской и в районе синагоги.

«Там тоже большое количество исторических зданий, которые нуждаются в реставрации, восстановлении, ремонте и наполнении их жизнью», — отметил мэр Нижнего Новгорода.

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