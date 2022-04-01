Нижний Новгород, , 06:56 — REGNUM Большинство жителей Нижегородской области планируют провести свой летний отпуск, не уезжая далеко от дома. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками интернет-портала «SuperJob».

Дача Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

Так около 22% нижегородцев намерены отдыхать в домашних условиях. Почти 20% респондентов заявили о том, что отпускной период проведут на своей даче.

О желании отдохнуть на морском побережье заявили 13% жителей региона. Также стало известно о том, что 12% участников опроса планирует грядущим летом путешествовать по России. А ещё около 8% хотят побывать на курортах Крыма.

Лишь 3% нижегородцев планируют поездку в Египет, Турцию, Абхазию и азиатские страны.

Около 1% жителей Нижегородской области сообщили о том, что не намерены летом уходить в отпуск, поскольку предпочитают посвятить больше времени работе.