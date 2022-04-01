Мадрид, 1 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес и король Марокко Мухаммед VI провели телефонный разговор, в ходе которого марокканский лидер пригласил испанского премьера в Рабат в ближайшее время. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

В рамках телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения в условиях принятия Испанией предложения Марокко по Западной Сахаре. Как ожидается, Санчес отправится в Рабат на следующей неделе.

Ожидается также, что в поездке в Марокко Санчеса будет сопровождать глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, который по этой причине отложил запланированную на 1 апреля встречу в Марокко со своим марокканским коллегой Насером Буритой.