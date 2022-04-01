Нижний Новгород, , 06:54 — REGNUM В Дзержинске у 17-летней девушки и ее 23-летней подруги нашли крупную партию наркотиков. Если вина задержанных будет доказана им может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 31 марта.

Следственный комитет Sledcom.ru

По версии следствия, 29 марта 2022 года в городе Дзержинск у подозреваемых были обнаружены и изъяты 22 свертка, содержащие наркотические средства.

«Подозреваемые уже сделали «закладки» свертков с наркотическими средствами на территории Дзержинска, 10 из которых были также изъяты в ходе расследования уголовного дела. Согласно заключению физико-химической экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством в крупном размере», — сообщили в СК.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц в крупном размере). Если их вина будет доказана, девушкам грозит до 20 лет лишения свободы.