Новгородская область, 28 января, 2010, 11:15 — ИА Регнум. С 2009 года в районах Новгородской области оборудованы 20 шахматных клубов. Как сообщила сегодня, 28 января, корреспонденту ИА REGNUM Новости заместитель директора АУНО "Спорт-индустрия" Татьяна Филиппова , 21-й шахматный клуб открылся 27 января в городе Сольцы.

В райцентре шахматный спорт перестал развиваться с 1985 года. Возрожденный клуб открылся в отремонтированном помещении бывших школьных мастерских. По словам инструктора солецкого шахматного клуба Анатолия Тарабановского, сейчас в клубе постоянно занимаются около 20 ребят.

АУНО "Спорт-индустрия" развивает шахматное направление во всех районах Новгородской области с апреля 2009 года. Постоянно стали заниматься шахматами около тысячи детей, из них более 68% - это ребята школьного возраста. На развитие этого вида спорта в 2009 году из областного бюджета было выделено около 21 млн рублей.