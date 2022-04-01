Благовещенск, 1 апреля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Житель Благовещенска разрешил жить в своём доме знакомым, а они убили его. Мужчин будут судить, обвинительное заключение уже утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

Убийство

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Благовещенец разрешил пожить у себя знакомым на условиях, что они будут помогать с заготовкой дров и уборкой дома, и остался недоволен тем, как они выполняли эту работу. Мужчины часто распивали спиртное и, во время одной из ссор, хозяин предъявил им претензии, за что был убит. Тело гости спрятали в металлическую ёмкость на территории возле дома и продолжали в нём жить ещё какое-то время. Позже их нашли и задержали.

Оба мужчины были ранее судимы. Обвинительное заключение по их делу утверждено и будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, тело убитого амурчанина обнаружили только через месяц. Инцидент произошёл накануне новогодних праздников. Подозреваемых в убийстве задержали в одном из населённых пунктов Приамурья.