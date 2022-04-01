Нижний Новгород, , 06:49 — REGNUM За последний месяц сильнее всего в Нижегородской области росли цены на сахар и помидоры — на 49,5% и на 42%, соответственно. Такие данные приводят аналитики Нижегородстата.

Помидоры

Так, если в конце февраля средняя цена на сахарный песок составляла 56,2 рубля за килограмм, а к концу марта она повысилась до 84 рублей за килограмм. Томаты же подорожали со 165 до 235 рублей за килограмм.

Также в этот период произошло удорожание гречки на 19,1% — до 131 рубля за килограмм, макарон на 12% — до 93 рублей, куриные яйца на 9% — до 83 рублей и сливочного масла на 4,4% — до 713 рублей,

Вместе с тем снизились цены на муку на 6,6% — до 42 рублей за килограмм, на огурцы на 4,5% — до 191 рубля и на вареную колбасу на 2,1% — до 383 рублей.