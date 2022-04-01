Новоорск, Оренбургская область, 1 апреля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области затопило мост через реку Джуса Новоорском районе. Причиной стал паводок. Об этом сообщает Главное управление дорожного хозяйства региона.

Vsluh.ru Паводок

Мост закрыт для движения с 31 марта. Инженерное сооружение является частью трассы Добровольное — Челикта. Водителям предлагают объезд через пос. Майский Адамовского района.

Кроме того, на трассе Покровка — Троицкое произошёл перелив воды через дорогу. Размыто дорожное полотно. Проезд и объезд отсутствует. Отрезанными оказались два поселка — Троицк и Ивановка.