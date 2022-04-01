Бишкек, , 06:47 — REGNUM Долги энергетических компаний Киргизии превышают 136 млрд сомов (около 137 млрд рублей). Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев на пресс-конференции 31 марта.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Читайте также: В Киргизии незаконно списали около $10,6 млн долгов за электроэнергию

По его словам, президент Киргизии Садыр Жапаров поручил передать эти долговые обязательства Министерству финансов республики.

«Мы в этом году освободим энергокомпании от долгов и отправим их в свободное плавание, чтобы они начали реализовывать масштабные проекты», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Читайте также: Президент Киргизии помиловал энергетиков, осужденных на 14 и 11 лет тюрьмы

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Киргизии обещают не поднимать тарифы на электроэнергию в 2022 году