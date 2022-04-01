Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 06:46 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия и возможный новый лидер «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо считает, что некоторые члены регионального органа власти могут занимать должности в руководстве партии. Об этом сообщает агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо PP Comunidad de Madrid

Он допустил такую возможность, в частности, для исполнительного секретариата, поскольку это совместимые с работой в правительстве должности.

На пресс-конференции после заседания Совета правительства, отвечая на вопрос о такой возможности, Фейхоо ответил согласием, поскольку, по его словам, это люди, которых он знает «очень хорошо» и которые, по его мнению, могут внести вклад в национальную политику. При этом называть конкретных имён политик не стал.