Тюмень, , 06:44 — REGNUM Новым ректором Тюменского государственного медицинского университета избран Иван Петров. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новый ректор ТМГУ Иван Петров Www.tyumsmu.ru

Выборы состоялись 31 марта на конференции преподавателей, работников ТГМУ и студентов вуза. За Ивана Петрова проголосовали 79 делегатов из 97.

Петров предложил в своей программе трансформировать ТГМУ в университет исследовательского типа, интегрированный в мировую повестку в области персонализированной медицины, региональный центр разработки технологий здоровьесбережения и притяжения талантов, реализующий конкурентоспособные на мировом рынке образовательные программы.

До выборов Иван Петров с марта 2021 года исполнял обязанности ректора университета. За год в ТГМУ произошли масштабные изменения: университет вошёл в число участников государственной программы академического и стратегического лидерства «Приоритет 2030», открылись новые научно-исследовательские лаборатории, в том числе лаборатория геномики, протеомики и метаболомики. Новейшим оборудованием оснащен стоматологический фантомный класс, произведены ремонты студенческого общежития, в аудиториях в учебных корпусах, благоустроена приуниверситетская территория.