Белгород, , 06:44 — REGNUM Два человека пострадали в результате возгорания на нефтебазе в городе Белгороде. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

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Пожар на нефтебазе произошёл около 06:00 мск. По словам губернатора региона, на место происшествия выехали экстренные службы. В результате пожара, по предварительным данным, пострадали два человека, им оказана первая медицинская помощь, жизни пострадавших не не угрожает.

Как уточнил Гладков, началось расселение жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова, расположенных в районе нефтебазы, в более безопасное место.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах на складе боеприпасов в посёлке Октябрьский Белгородской области.

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