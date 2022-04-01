Челябинск, , 06:39 — REGNUM В Челябинской области дорожные службы приступают к ремонтным работам. Об этом сообщает региональный миндортранс.

Дорожные работы



Возле съезда к национальному парку «Таганай» с 1 апреля по 25 октября ограничили движение транспорта до границы Златоуста в Златоустовском городском округе. В Челябинске ремонтируют путепровод на Троицком мосту, на следующей неделе работы начнутся в районе моста на улице Аральской.

Также стартует строительство дороги в микрорайоне «Чурилово». Работы продлятся полтора года. Их результатом должна стать двухполосная автомагистраль с тротуарами и велодорожками.