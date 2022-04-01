Владивосток, 1 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Приморье началась запись на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Воспользоваться такой возможностью смогут нескольких категорий жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Перечень участников, которые смогут пройти бесплатное обучение, в этом году изменился — теперь программа распространяется и на молодых людей до 35 лет.

«Проект направлен на содействие занятости отдельных категорий граждан через организацию их профессионального обучения. Это позволит им приобрести или развить те компетенции и навыки, которые обеспечивают конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда», — пояснили в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморья.

В качестве федеральных операторов проекта выступают АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

«Эта программа всё больше набирает популярность, а с учётом того, что в ней теперь смогут участвовать и молодые, то желающих получить бесплатно специальность, будет немало. По моим сведениям, в 2021 году особенно много приморцев выбирали обучение по профессиям повар, сварщик, парикмахер», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке начала работу Школа креативных индустрий. Образовательный центр является структурным подразделением филиала старейшего театрального вуза — Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Заниматься в школе будут подростки 12−17 лет, которые хотят попробовать себя в новых творческих и технических специальностях, таких как театральные технологии, фото‑ и видеопроизводство, анимация, дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка, виртуальная и дополненная реальность.