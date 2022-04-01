Москва, , 06:36 — REGNUM В ближайшие недели начнётся исследование вакцины от COVID-19 «Спутник М» для детей 6−11 лет. Об этом заявил РИА Новости директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках… Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — сказал Гинцбург.

По его словам, соответствующие исследования будут проходить так же, как и ранее с участием подростков.