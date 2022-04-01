Красноуфимск, Свердловская область, , 06:31 — REGNUM В Красноуфимске Свердловской области участковая лесничая подозревается в получении взятки. Об этом сообщает старший помощник главы регионального управления СКР Александр Шульга.

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По данным следствия, 37-летняя гражданка получила деньги от представителя коммерческих структур. Эти средства предназначались для того, чтобы помочь фирме избежать привлечения к административной ответственности.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что подозреваемую поймали сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.