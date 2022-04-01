Каракас, 1 апреля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Международный уголовный суд откроет своё представительство в Венесуэле в целях проведения расследования возможных преступлений против человечности. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Television по итогам визита в Каракас заявил прокурор МУС Карим Хан.

Diariocritico de Venezuela Протесты в Венесуэле

«Стороны договорились, что прокуратура Международного уголовного суда сможет открыть представительство в Каракасе. Это важный шаг», — сказал Хан.

По его словам, трёхдневный визит в Каракас «был непростым», однако он выразил благодарность венесуэльскому руководству за готовность «вести честный диалог» вопреки тому, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро называл начатое органом расследование необоснованным.

Сам Мадуро по итогам переговоров с Ханом отметил, что «для команды прокурора двери страны всегда открыты»: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы соблюдались права человека и вершилось правосудие».

Жалобы в МУС были поданы после акций протеста оппозиции в Венесуэле в 2017 году.