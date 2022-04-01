Брюссель, , 06:30 — REGNUM Представители Китая на саммите Евросоюза будут придерживаться той же позиции по Украине, которую ранее неоднократно озвучивал официальный Пекин, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, Евросоюз будет пытаться оказывать давление на Китай, чтобы добиться прекращения поддержки России. При этом китайская делегация продолжит отстаивать свою позицию по ситуации на Украине. Также Китай заявит о своей обеспокоенности продвижением НАТО на восток.

Газета отмечает, что сейчас отношение Евросоюза к Китаю приблизилось к позиции Вашингтона в отношении Пекина. По ее мнению, Пекин оказался встревожен тесным взаимодействием Брюсселя и Вашингтона, что будет иметь негативные последствия для отношений Китая и ЕС.