Свободный, Амурская область, 1 апреля 2022, 20:00 — REGNUM Качественные медицинские светильники получила больница Свободненского района Амурской области. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» закуплено десять единиц оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе правительства региона. Светильники мобильны и будут использоваться в процедурных и перевязочных кабинетах медучреждения.
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В рамках нацпроекта «Здравоохранения» на 2022 год запланированы работы по строительству поликлиники в селе Поярково Михайловского района. Кроме того, медучреждения региона получат одиннадцать единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, на федеральные средства в этом году переоснастят региональный онкодиспансер, закупят оборудование для сердечно-сосудистого центра и сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске и Тынде, будут развивать систему оказания первичной медпомощи.