Свободный, Амурская область, 1 апреля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Качественные медицинские светильники получила больница Свободненского района Амурской области. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» закуплено десять единиц оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе правительства региона. Светильники мобильны и будут использоваться в процедурных и перевязочных кабинетах медучреждения.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Перевязка пациенту в травматологическом отделении

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«С помощью светильников медицинских улучшается визуализация, обеспечивается четкая цветопередача, равномерный световой поток. Оборудование незаменимо в работе стоматологов, хирургов, процедурных и перевязочных медицинских сестёр. Технические возможности позволяют расположить лампы с требуемой стороны, под удобным углом. Можно качественно выполнять работу, гарантируя безопасность пациентам и комфортные условия для медицинских работников», — отметила главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.

В рамках нацпроекта «Здравоохранения» на 2022 год запланированы работы по строительству поликлиники в селе Поярково Михайловского района. Кроме того, медучреждения региона получат одиннадцать единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральные средства в этом году переоснастят региональный онкодиспансер, закупят оборудование для сердечно-сосудистого центра и сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске и Тынде, будут развивать систему оказания первичной медпомощи.