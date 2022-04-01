Москва, , 06:28 — REGNUM Арбитраж Москвы вынес вердикт по крупному финансовому спору Министерства обороны России и акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самарской области. Сумма претензий превышала 3,9 млрд рублей, иск был удовлетворён частично, но так как дело слушалось в закрытом режиме, детали вердикта не обнародовались. Решение судьи Махалкина ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Судебный акт принят в закрытом судебном заседании», — уточняется в самой результативной части решения.

В базе суда указано — «иск удовлетворить частично», но не уточняется присужденная сумма по делу.

Напомним, исковое заявление к РКЦ «Прогресс» было подано в октябре 2021 года, сумма требований составляла 3906759994,1 рубля. Она фигурировала как неустойка.

Стоит отметить, что это не единственные судебные разбирательства между сторонами.