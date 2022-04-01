Москва, , 06:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет на руках переговоры украинских вооружённых неонацистов, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он заявил в своём видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем», — сказал Кадыров.

Он выразил уверенность в том, что если украинские боевики станут «на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике», президент РФ Владимир Путин сможет объявить амнистию, и они смогут попасть под неё: «Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим».