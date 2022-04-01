Богданович, Свердловская область, , 06:22 — REGNUM В Богдановичском районе Свердловской области в результате ДТП травмированы два человека. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла утром 31 марта. 72-летний водитель «Лады 21 213» не предоставил преимущество машине «Шевроле Лачетти», которая ехала в попутном направлении. Травмы получили водитель и пассажирка отечественной машины.

Предполагаемый виновник ДТП имеет 43-летний стаж вождения. Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что во время разворота не рассчитал безопасное расстояние до ехавшей сзади «Шевроле». Это и привело к столкновению.