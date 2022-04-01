Владивосток, 1 апреля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Детёныша тюленя, найденного с рыболовными крюками в морде на острове Русском, выхаживают специалисты реабилитационного центра «Тюлень» в посёлке Тавричанка Приморского края. Об этом 1 апреля сообщила руководитель центра Лора Белоиван на своей странице в социальных сетях.

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Тюленёнок был найден на острове Русском во Владивостоке двумя женщинами, которые сообщили о попавшем в беду животном в реабилитационный центр. Детёныш тюленя стал уже седьмым жителем центра в текущем сезоне.

Как рассказала руководитель центра, тюленёнка привезли с рыболовными крюками в щеке, на крюках был мешок, который тюлень мог подцепить, плавая в море. Крючки специалисты сняли легко, внутри щеки у животного обнаружилась рана, которую сейчас лечат.

По предположениям специалистов, тюленёнок плавал с крючками в щеке и с прицепившимся к ним мусором около недели и мог погибнуть, так как питаться ему с такой помехой было затруднительно. Предполагается, что животное потеряло около семи килограммов веса. После реабилитации и выздоровления тюленёнка выпустят в привычную среду обитания.

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