Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Американские законодатели пытаются поссорить Россию и страны Латинской Америки через призывы лишить Россию статуса наблюдателя при Организации американских государств. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого цитируются в телеграм-канале пресс-службы посольства.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Подобная риторика — очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — сказал Антонов.

Он призвал американскую сторону прекратить политизацию деятельности международных площадок и сосредоточиться на предметной работе по тематике организации, а также «отказаться от самоутверждения за счет русофобии».