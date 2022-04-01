Владивосток, 1 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Приморские телеграм-каналы и СМИ публикуют подробности жуткой истории о насилии 12-летних школьников над своей одноклассницей.

Thenewsminute.com Девочка

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Пострадавшая девочка ходила в один детский сад, потом оказалась в одном клacce с мальчиком — инициатором изнасилования. Он рос в верующей семьe: у негo нe былo ни доступa в интернет, ни телефонa. Но при этом он придумал хитрую схему.

В сентябре 2021 года девочка пошлa гулять с тремя одноклассниками. Её завели в заброшенный дом, протянули ей лист бумаги и пообещали сюрприз в обмен нa подпись. Она подписалa и ей сказали, что это было согласие нa секc. Потом все её изнасиловали и происходило это не раз. В начале 2022 года девочка рассказалa всё матери, которая отвела дочь в полицию нa детектор лжи.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Находки поступило заявление от местной жительницы о том, что её 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками. Возбуждено уголовное дело.