Москва, 1 апреля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В пятницу, 1 апреля, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

В ночь на 2 апреля в Москве облачно, снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер северо-восточный 6−12 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −1… +4 °C днём. Ночью — −5… −0 °C.

В субботу, 2 апреля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C, облачно, мокрый снег, порывистый ветер, гололедица. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в период со 2 по 3 апреля в Москве может выпасть до 45% месячной нормы осадков.